Жители Ямала и Югры выбирают колбасу, сделанную в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Колбасные изделия и полуфабрикаты предпочитают жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, произведенные в Тюменской области.

ООО "Ишимский мясокомбинат" отправил в округа в общей сложности 1 тыс. 600 тонн мясной продукции в 2022 году, рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор ООО "Ишимский мясокомбинат" Иван Рыбаков.

По его словам, объемы продаж 2022 года по автономным округам говорят о том, что северяне одинаково любят как готовую продукцию бренда "Ишимский", так и полуфабрикаты.

"25-30 процентов объема приходится на долю Ямала из-за более низкой плотности населения, остальные 70 процентов приходятся на Югру. Это хороший для нас показатель, мы достигли его во многом благодаря представленности во всех каналах сбыта – федеральных сетях, опте", — добавил Иван Рыбаков.

Директор ООО "Ишимский мясокомбинат" подчеркнул, что у жителей автономных округов есть запрос на максимальную свежесть продукции. Он отметил, что в северных территориях нет условий для работы предприятий, которые бы сами производили мясное сырье и перерабатывали его. Агрохолдинг "Юбилейный", в состав которого входит "Ишимский мясокомбинат", является именно таким предприятием.

"С уверенностью могу сказать, что мы обеспечиваем жителей не просто продовольствием, а качественными и свежими продуктами питания", — заключил он.

Инна Пахомова