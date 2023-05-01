Тюменские студенты планируют создать в городе комплекс зарядных станций для электромобилей

Бизнес-проект зарядных станций для электромобилей разработали студенты ТИУ Антон Стахеев, Сергей Гуляев и Мочалов Максим. Сейчас они находятся в поисках инвестора, чтобы реализовать инициативу в Тюменской области.

"Мы выделили два тренда - все борются за экологию и на фоне этого развиваются электромобили. То есть ведущие компании отказываются от двигателя внутреннего сгорания и пробуют себя в создании электрокаров. По нашему мнению, резкий рост производства и продажи электрических авто начнется примерно с 2025 года. Готовиться к этому надо уже сейчас", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" один из авторов идеи Антон Стахеев.

Для проекта было проведено исследование. В тюменском сообществе владельцев электромобилей студенты опубликовали опрос и по его итогам выяснили, что в городе проживает всего около 200 водителей электромашин. Для них главная проблема – малое количество заправочных станций в черте Тюмени и их низкая мощность. По замерам учащихся ТИУ, она составляет не более 50 кВт. Также респонденты отметили, что из 16 электрокомплексов работает только 12, а на федеральных трассах их и вовсе практически нет. По словам Антона Стахеева, появление инфраструктуры может подстегнуть развитие рынка.

"Если говорить о междугородних поездках, то это действительно проблема. Впрочем, наш проект тоже может решить ее. На автодорогах хотим строить не только заправки, но и магазины, площадки, туалеты, чтобы человек мог спокойно отдохнуть за это время. Плюс мощность на наших станциях будет выше – до 150 киловатт. Благодаря этому зарядка продлится не три часа, а час", – добавил студент.

На установку одной заправочной станции требуется более 2 млн рублей. Таких денежных средств у тюменских ребят нет, поэтому сейчас они собираются подавать заявки на грантовые конкурсы и искать инвесторов.

Также Антон Стахеев, Сергей Гуляев и Мочалов Максим с инициативой участвовали в образовательном курсе Start Up, который проходил в рамках программы молодежного предпринимательства "Я в деле". В процессе обучения наставники и предприниматели региона помогли им усовершенствовать данный проект.

Виктория Макарова