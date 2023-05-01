Спектакль на льду "Седьмой лепесток" представят в тюменском драматическом театре

| Фото: группа "Театр на льду "Эфир" во ВКонтакте | Фото: группа "Театр на льду "Эфир" во ВКонтакте

Премьеру спектакля на льду "Седьмой лепесток" по мотивам произведения "Цветик-семицветик" покажут зрителям в Тюменском драматическом театре 30 и31 мая, 1 июня. Для этого на большой сцене разместят 110 кв. м ледового покрытия.

"Это сборные пластиковые панели, которые часто используют хоккеисты для тренировок, отрабатывают на них приемы. К ним, конечно, надо привыкать. Так просто фигурист не встанет, не поедет. Наши ребята уже привыкли работать на нем, натренировались. Мы на таком льду выступаем с 2021 года", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" директор театра на льду "Эфир" Алена Степанова.

В постановке, так же как и советском мультфильме, девочка Женя получает уникальный цветок. Он может исполнить семь желаний. Шесть из них главная героиня использует на свое благо. Она побывает в магазине сладостей, цирке, в виртуальной реальности, на морском дне, на Северном полюсе. Однако спустя некоторое время героиня понимает, что не все желания достойны внимания и дарит здоровье мальчику, не требуя для себя ничего.

"Мы не хотели брать произведения о русалочке или Алисе в стране чудес, мы решили показать русские сказки, где видна наша русская широкая душа, показана правда, честность, искренность. Искали для сказки на льду то, что уже давно никто не ставил", - добавила Алена Степанова.

С юными фигуристами будут работать воздушные гимнасты на полотнах и кольце из школы "Вертикаль", а также танцоры из театра MO`DO.

Продолжительность спектакля составит 1 час 20 минут. Билет можно приобрести на сайте ТБДТ.

Возрастное ограничение: 0+

Виктория Макарова