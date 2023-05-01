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В Тюменской области от клещей обработали 4 тыс. 957 гектаров территорий

Общество, 15:21 16 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 957 гектаров общественных территорий обработали от клещей в Тюменской области по данным на 15 мая.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, акарицидные обработки проводятся в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Специалисты отмечают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается также индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

Напомним, в Тюменской области с начала эпидсезона в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 3 тыс. 920 человек. В их числе 697 детей младше 14 лет.

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# акарицидная обработка , клещи

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