  • 16 мая 202316.05.2023вторник
  • USD79,1004
    EUR86,0862
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Тюмени приговорили к девяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков

Происшествия, 15:32 16 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён 40-летний житель Тюмени за сбыт наркотиков.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, с января по май 2022 года обвиняемый занимался расфасовкой и оборудованием "тайников".

Из незаконного оборота изъято более 341 граммов N-метилэфедрона, 712 граммов мефедрона, приготовленных к сбыту, и более 14 граммов марихуаны, четыре грамма героина, которые мужчина хранил для личного употребления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 16.05.2023Жителя Тюмени приговорили к девяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков
12:58 16.05.2023Жителю Тобольска предъявлено обвинение в убийстве
12:03 16.05.2023В Тюменской области отбили от огня село Готопутово
11:30 16.05.2023600 тысяч рублей отправил тоболяк мошенникам