Жителя Тюмени приговорили к девяти годам лишения свободы за сбыт наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён 40-летний житель Тюмени за сбыт наркотиков.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, с января по май 2022 года обвиняемый занимался расфасовкой и оборудованием "тайников".

Из незаконного оборота изъято более 341 граммов N-метилэфедрона, 712 граммов мефедрона, приготовленных к сбыту, и более 14 граммов марихуаны, четыре грамма героина, которые мужчина хранил для личного употребления.