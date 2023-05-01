Театральные эскизы создадут тюменцы в исторических местах города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

199 тыс. 300 рублей выделили на реализацию социально-театрального проекта "Я - город" по итогам конкурса "Цех" в Тюмени.

Как рассказал руководитель проекта Ильяс Гирфанов, проект реализуют на территории исторических и важных мест города. В список вошли музеи "Дом Машарова" и "Усадьба Колокольниковых", Молодежный театральный центр "Космос", книжный магазин "Никто не спит" и другие.

"В ходе лаборатории будут сделаны театральные эскизы в двух разных направлениях — комедия дель арте и современный перформанс. В нем задействуем горожан", — рассказал Ильяс Гирфанов.

К реализации приступят в июле.

Отметим, в 2023 году жителей Тюмени благодаря конкурсу "Цех" ждут выставки, музыкальные фестивали, школа арт-журналистики и многое другое. Так, на проведение фестиваля "Музсходка" тюменка Сюзанна Иванова получила грант в 156 тыс. 100 рублей.

Инна Пахомова