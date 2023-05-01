На Урале налажена работа по адресной помощи семьям участников СВО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

На Урале налажена работа по адресной помощи семьям участников СВО. В работе по предоставлению комплекса мер поддержки активно участвуют общественники, волонтеры, благотворители и предприниматели. Выстроено взаимодействие с органами военного управления.

Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который принял участие в заседании рабочей группы по вопросам спецоперации. В заседании также участвовали глава рабочей группы, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания Андрей Турчак, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, губернаторы регионов России.

Владимир Якушев напомнил, что с 1 июня во всех областях начнут работать региональные филиалы фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". 15 мая в Екатеринбурге стартовал первый этап обучения социальных координаторов фонда.

"Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей", – подчеркнул Владимир Якушев.

Во всех регионах работают горячие линии по поддержке мобилизованных и семей военнослужащих, организовано консультирование и социальное кураторство.

Регионы предлагают разнообразные меры поддержки. Наиболее эффективные практики, по мнению полпреда, можно тиражировать на другие субъекты.

К примеру, Ямало-Ненецкий автономный округ предусмотрел для детей в возрасте до трёх лет бесплатное обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами, сухими молочными и питательными смесями). На Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Челябинской области предусмотрены денежные выплаты на газификацию жилья. В Курганской области благотворительные взносы собирают на единый счёт. По заявкам членов семей военнослужащих с него предоставляется единовременная денежная выплата на неотложные социальные нужды.

Владимир Якушев также обратил внимание на необходимость создания реабилитационных центров для ветеранов боевых действий и их семей. Такая работа, в частности, уже идёт в Челябинской области.