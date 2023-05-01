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Кредиты на сезонные полевые работы в России увеличили на 2,4 миллиарда рублей

Экономика, 17:05 17 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,4 млрд рублей – до 18,9 млрд рублей - увеличен лимит льготного кредитования сезонных полевых работ сельхозпредприятий в России. Средства помогут аграриям успешно провести сезонные полевые работы, сообщает Минсельхоз России.

Еще на 500 млн рублей увеличена программа инвестиционного кредитования в сфере АПК. Заемные средства могут использовать малые хозяйства для оснащения своих производств.

Более подробно об условиях и лимитах здесь.

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# АПК , льготное кредитование , посевная кампания

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