Кредиты на сезонные полевые работы в России увеличили на 2,4 миллиарда рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,4 млрд рублей – до 18,9 млрд рублей - увеличен лимит льготного кредитования сезонных полевых работ сельхозпредприятий в России. Средства помогут аграриям успешно провести сезонные полевые работы, сообщает Минсельхоз России.

Еще на 500 млн рублей увеличена программа инвестиционного кредитования в сфере АПК. Заемные средства могут использовать малые хозяйства для оснащения своих производств.

Более подробно об условиях и лимитах здесь.