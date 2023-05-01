В Тюменской области продолжится расширение трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск

| Фото: rosavtodor.gov.ru | Фото: rosavtodor.gov.ru

Расширение трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск до четырех полос продолжается в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Ведутся проектно-изыскательские работы на отрезке протяженностью более 30 км. Результаты работы по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, а также перспективы развития дорожной сети региона обсудили руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Тюменской области Александр Моор 17 мая.

"150-километровый участок в направлении Тобольска на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск уже переведен в четырехполосное исполнение. С 2016 по 2022 год федеральные дорожники провели работы по разделению встречных потоков для повышения безопасности дорожного движения на трассе, построив разворотные петли, надземные пешеходные переходы и установив наружное освещение", – сказал Новиков.

Кроме того, федеральные дорожники проводят капремонт участка трассы Р-404 со 154-го по 168-й км. Здесь устраивают водопропускные трубы и земляное полотно.

Продолжается реконструкция дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Работы развернуты на трех участках.

В Тюменской области приведут в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 км и два искусственных сооружения ‒ путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме.

По нацпроекту отремонтируют 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам.