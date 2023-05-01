Аквапарк заплатит тюменцу 300 тысяч рублей компенсации за сломанный палец

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит аквапарк жителю Тюмени. Мужчина получил открытый перелом пальца на ноге. Он направил претензию, но в ответе из организации узнал, что травма была им получена из-за нарушений правил посещения. Разбирательство продолжалось год, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Тюменца ответ не удовлетворил, и он обратился в прокуратуру. По решению суда ООО "Аквапарк" заплатил не только компенсацию морального вреда, но и 80 тыс. рублей штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.