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Аквапарк заплатит тюменцу 300 тысяч рублей компенсации за сломанный палец

Происшествия, 10:36 18 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит аквапарк жителю Тюмени. Мужчина получил открытый перелом пальца на ноге. Он направил претензию, но в ответе из организации узнал, что травма была им получена из-за нарушений правил посещения. Разбирательство продолжалось год, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Тюменца ответ не удовлетворил, и он обратился в прокуратуру. По решению суда ООО "Аквапарк" заплатил не только компенсацию морального вреда, но и 80 тыс. рублей штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

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# аквапарк , суд , штраф

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