Антропошкола ТюмГУ проведет летние курсы о будущем людей и природы

| Фото: группа "Антропошкола ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Антропошкола ТюмГУ" ВКонтакте

Летнее обучение организует Антропошкола Тюменского госуниверситета на базе "Лукашино" под Тюменью с 14 по 20 августа. Тема мероприятия — "Будущее людей и будущее природы: гуманитарные и естественнонаучные перспективы".

К участию приглашают бакалавров, магистрантов, аспирантов и начинающих исследователей, которые представляют естественные и социогуманитарные дисциплины. Они обсудят такие вопросы, как будущее междисциплинарного диалога в эпоху антропоцена, темпоральность в исследованиях взаимодействия общества и окружающей среды, время в инструментарии естестественных наук, сообщает пресс-служба вуза.

Дедлайн для заявок — 5 июня. Подробности — по ссылке.