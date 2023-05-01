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Антропошкола ТюмГУ проведет летние курсы о будущем людей и природы

Общество, 08:56 19 мая 2023

группа "Антропошкола ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Антропошкола ТюмГУ" ВКонтакте

Летнее обучение организует Антропошкола Тюменского госуниверситета на базе "Лукашино" под Тюменью с 14 по 20 августа. Тема мероприятия — "Будущее людей и будущее природы: гуманитарные и естественнонаучные перспективы".

К участию приглашают бакалавров, магистрантов, аспирантов и начинающих исследователей, которые представляют естественные и социогуманитарные дисциплины. Они обсудят такие вопросы, как будущее междисциплинарного диалога в эпоху антропоцена, темпоральность в исследованиях взаимодействия общества и окружающей среды, время в инструментарии естестественных наук, сообщает пресс-служба вуза.

Дедлайн для заявок — 5 июня. Подробности — по ссылке.

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# летняя школа , ТюмГУ

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