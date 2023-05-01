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В Уватском районе местный житель выпил спиртное и поехал кататься на машине

Происшествия, 16:52 18 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяного рецидивиста за рулем задержали полицейские в с. Демьянское Уватского района. Об этом сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники отдельного взвода ДПС ОГИБДД для проверки документов остановили Nissan под управлением местного жителя. У водителя 1971 года рождения сотрудники полиции заметили явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,44 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Установлено также, что гражданин в июле 2022 года уже лишен водительского удостоверения на 20 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии. При этом автолюбитель рассказал полицейским, что употреблял спиртное дома, после чего решил прокатиться по улицам села.

В отношении подозреваемого группой дознания ОМВД России по Уватскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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# пьяная езда

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