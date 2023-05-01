Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны сделали эндопротезирование

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Эндопротезирование правого тазобедренного сустава после перелома шейки бедра сделали 92-летнем ветерану Великой Отечественной войны из Абатского района в ОБ №4 Ишима. После 10 дней лечения женщина переведена на реабилитацию, пишет областной департамент здравоохранения.

Сегодня с ней занимается инструктор. С помощью дополнительных средств опоры пациентка делает первые шаги. С учетом возраста и сопутствующих патологий ветеран показывает хорошие результаты.

В отделении травматологии на данный момент находятся две возрастные пациентки. Обе сломали шейку бедренной кости в бытовых условиях, обеим проведены высокотехнологичные операции. Одной из основных причин переломов проксимального отдела бедренного кости у больных старшей возрастной группы врачи называют остеопороз.

Ежегодно в ОБ №4 проводится до 70 операций по тотальному эндопротезированию суставов. Врачи проводят замену не только тазобедренного, но и коленного суставов.