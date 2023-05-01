Тюменские поисковики обнаружили останки 13 красноармейцев

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Останки 13 красноармейцев обнаружили поисковый отряд Тюменского индустриального университета "Сибирь" в Ленинградской и Новгородской областях за две недели работы. Кроме сотрудников учебного заведения, участниками экспедиции стали студенты, сообщает пресс-служба вуза.

"В Новгородской области удалось поднять четырех солдат, один медальон, который, к сожалению, оказался пустым, по личным вещам установили две фамилии, это большая удача, – рассказывает сотрудник Центра перспективных исследований и разработок ТИУ Михаил Тюльков. – Также мы нашли различные предметы быта и запчасти техники. Часть вещей обязательно передадим в музей вуза".

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

В Кировском районе Ленинградской области совместными усилиями тюменских, кемеровских и ленинградских поисковиков были обнаружены и подняты девять красноармейцев. Церемония захоронения найденных солдат прошла 8 мая на мемориальном кладбище "Новая Малукса".

"Подготовка к экспедиции занимает несколько месяцев, студенты изучают теорию и практику поисковых и эксгумационных работ, технику безопасности, историю боевых операций. Для участия в экспедициях особых навыков не требуется. Самое главное – желание, чувство долга и любовь к Родине", – говорит руководитель отряда "Сибирь" Павел Денисов.