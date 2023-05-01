Александр Моор поздравил тюменцев с Днём славянской письменности и культуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Великие просветители Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности - заложили фундамент единого языкового пространства славянских государств. Азбука – основа языка и литературы, она и сейчас остаётся главным связующим звеном между народами, бесценным хранилищем уникального духовного и культурно-исторического наследия славян.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тюменцев с Днём славянской письменности и культуры.

По словам главы региона, в Тюменской области, как и во всей России, бережно сохраняются национальные традиции и культура всех без исключения народов, укрепляются основы мира и согласия. В честь этого праздника в муниципальных образованиях организованы и проходят масштабные духовно-просветительские и культурно-массовые мероприятия, которые объединяют жителей региона. Перед современниками стоят важнейшие задачи сохранения духовных богатств русского мира, передачи достояния предков следующим поколениям.

"Желаю вам мира и добра, крепкого здоровья и счастья, успехов во славу Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.