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Ишимский район победил в третьем этапе спартакиады допризывной молодежи

Спорт, 12:25 22 мая 2023

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Команда Ишимского района стала победителем третьего этапа региональной спартакиады допризывной молодежи в Тюмени. Они показали лучшие результаты в военном многоборье и плавании.

Курсанты пробежали дистанции в 100 метров и 3 километра, преодолели полосу препятствий, выполнили на перекладине подъем переворотом, а после проплыли дистанцию в 50 метров свободным стилем.

Девять курсантов получили второй разряд по военно-прикладному виду спорта, еще 12 — третий, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Второе место заняла дружина из Ишима, на третьем месте коллектив из Заводоуковского городского округа. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и выступят на всероссийском этапе, который пройдет в Волгограде в июне.

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# допризывная молодежь , спартакиада

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