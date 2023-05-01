702 жителя Тюменской области стали победителями конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" отмечает пятилетний юбилей 22 мая. На протяжении этого времени Тюменская область активно сотрудничает с президентской платформой, которая объединяет десятки самых разных проектов и конкурсов. Свыше 230 тыс. земляков приняли в них участие, 702 человека стали победителями.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

Благодаря этим проектам, отметил глава региона, тюменцы получают новые знания и компетенции. Это конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Экософия", "Большая перемена", программа "Школа национального гостеприимства" и многие другие.

В Тюмени на базе ТюмГУ работает Единый региональный центр оценки и развития компетенций "Россия - страна возможностей". Он охватывает все университеты и колледжи региона.

"Наши цели с АНО "Россия – страна возможностей" совпадают. Мы прилагаем все усилия, чтобы у талантливой молодежи были условия для роста. Поздравляю коллег с первым юбилеем!" - сказал Александр Моор.