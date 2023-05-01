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Читка пьесы "Про Федота-стрельца" пройдет в Тюменском драмтеатре

Общество, 10:02 23 мая 2023

группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте

Первая читка пьесы "Про Федота-стрельца, удалого молодца" пройдет в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) 25 мая. Начало — в 21 час.

"Про Федота-стрельца, удалого молодца" — пьеса и наиболее известное поэтическое произведение Леонида Филатова. Она написана по мотивам русской народной сказки "Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что". Впервые опубликована в журнале "Юность" в 1987 году. Сразу обрела популярность, а использование сказочных персонажей в сочетании с яркой речью Филатова и жесткими сатирическими замечаниями способствовало успеху.

Пьесу прочтут актеры Тюменского драмтеатра и специальные гости.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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# Тюменский драматический театр

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