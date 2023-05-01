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В Тюменской области прокуратура организовала проверку по факту гибели мальчика

Происшествия, 17:35 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По факту пожара в Уватском районе, в результате которого погиб пятилетний ребенок, прокуратура Тюменской области организовала проверку, сообщает надзорный орган.

"Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Прокурору Уватского района поручили провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности", – сообщили в пресс-службе.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, трагедия произошла ночью 22 мая в однокомнатной квартире в одном из домов по ул. Авиаторов в с. Уват. Случился пожар, в результате него погиб пятилетний мальчик. Причина возгорания устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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# пожар , прокуратура , уголовное дело

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