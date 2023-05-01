Новый вид клещей обнаружили тюменские ученые

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России, обнаружили и описали ученые Тюменского госуниверситета. Речь о клещах семейства Linotetranidae, найденного в сухой степи в Курганской области.

"Особи стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории нашей страны и самыми северными в Евразии", — сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Во время исследований в Западной Сибири ученые нашли множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский).

Как правило, линотетраниды обитают в теплом климате, они встречаются в Италии, Турции и Иране. Эти клещи, размер которых меньше, чем полмиллиметра, селятся в припочвенном слое на травянистых растениях, произрастающих в засушливых регионах. Многие виды поселяются под землей, питаясь корнями трав. Какого-либо существенного вреда растениям они не приносят, поясняют исследователи.