Строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ № 2 может быть реализовано по софинансированию

| Фото: council.gov.ru | Фото: council.gov.ru

Строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ № 2 может быть реализовано в порядке софинансирования. Предложение об этом озвучено на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 23 мая.

Также была отмечена важность оказания федеральной финансовой поддержки в реконструкции здания спортцентра "Олимпия" и строительству крытого ледового катка на ул. Судоремонтной в Тюмени. Предложения были отражены в итоговом решении комитета в виде рекомендаций правительству России.

Многие инициативы Тюменской области по развитию социальной инфраструктуры были поддержаны сенаторами, сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она отметила высокий уровень социального обеспечения граждан в регионе, включая доступные и качественные услуги здравоохранения, комфортные условия для отдыха, оздоровления и занятия спортом.