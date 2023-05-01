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В Ишиме будут судить бывшего руководителя цирковой студии

Происшествия, 12:15 24 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Бывшего руководителя цирковой студии будут судить за злоупотребление должностными полномочиями в Ишимском районе, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" студия получила безвозмездную субсидию на два миллиона рублей. Руководитель, нарушив порядок закупок, заключил со своей супругой, режиссером цирка, два муниципальных контракта по созданию новых конкурсных программ на 600 тыс. рублей.

По факту данные услуги оказаны не были, однако денежное вознаграждение было выплачено в полном объеме. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# Ишимский район , суд

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