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Валентина Матвиенко посетила выставку "Тюменская область – земля больших людей"

Губернатор, 12:37 24 мая 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Выставку "Тюменская область – земля больших людей", которая открылась в Совете Федерации 24 мая, осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор рассказал Валентине Матвиенко о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о привлечении туристов в регион. Так, за пять лет Тюменскую область посетило 14,3 млн человек.

Добавим, в осмотре выставки, подготовленной с использованием нейросетевых технологий, приняли участие сенаторы, представляющие многие российские регионы.

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# Александр Моор , Валентина Матвиенко , выставка

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