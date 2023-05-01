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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области снизилась на 37,2 % за неделю

Общество, 12:01 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

270 случаев новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Тюменской области на прошлой неделе, с 15 по 21 мая. Это на 37,2% ниже, чем за предыдущий период, с 8 по 14 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также с 15 по 21 мая в регионе наблюдается снижение заболеваемости населения ОРВИ и гриппом. Она ниже эпидемического порога на 19%.

По данным мониторинга регистрировались острые респираторные инфекции, вызванные гриппом, а также вирусами негриппозной этиологии. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 8,3%.

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# COVID-19 , грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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