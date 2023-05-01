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На Российскую студвесну в Пермь отправятся 98 студентов из Тюменской области

Общество, 10:32 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

98 студентов Тюменской области из пяти учебных заведений отправятся на Российскую студенческую весну, которая стартует в Перми 26 мая. Тюменцы подготовили 25 концертных номеров, часть делегации представит свои работы в неконцертных направлениях: "Арт", "Медиа" и "Видео", сообщает информационный центр правительства региона.

"В составе делегации — обладатели Гран-при, победители отдельных направлений. Ребята понимают, какая ответственность возложена и каких результатов от них ждут. Мы уверены, что вернемся с победой", - отметила исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

Оценивать выступления студентов будет экспертное жюри, в составе которого наставник танцевального телевизионного шоу "Танцы" Егор Дружинин, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Всего студенческая весна объединит более 3,5 молодых людей из 80 регионов России.

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# Российская студенческая весна , студенты

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