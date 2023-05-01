"Том Сойер фест" в селе Новотроицкое ищет спонсоров и волонтеров

| Фото: группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область) " ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область) " ВКонтакте

Фестиваль сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района ищет спонсоров и волонтеров. Активные работы на доме начала XX века по ул. Дзержинского начнутся в июне.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал координатор фестиваля Александр Рыков.

"На этих выходных мы займемся расчисткой хлама в помещениях и вывозом мусора. Торжественное открытие фестиваля запланировано на июнь, когда более-менее будем обеспечены расходными материалами", — пояснил он.

В этом сезоне "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое займется двухэтажным деревянным домом по ул. Дзержинского, 28. Он принадлежал семье зажиточного крестьянина Ильи Логинова. В 1976 году здание перевезли в село Новотроицкое из деревни Новоникольск. В нем долгие годы была начальная школа, последние 15 лет дом стоял заброшенным.

На объекте запланированы покраска фасада, работа с окнами и наличниками, внутренние работы, замена кровли. После ремонта на первом этаже откроется музей, где воспроизведут обстановку дома сибирского крестьянина, на втором этаже смогут останавливаться с ночевкой туристы.

"Обращаюсь к предпринимательскому сообществу, всем заинтересованным лицам с просьбой о финансовой поддержке фестиваля. Нужны расходные материалы и инструменты — кисти, валики, рабочие перчатки, рабочая одежда — фартуки, халаты. Главное — нам нужна вышка-тура на период фестиваля, надо установить леса до трех этажей. Для организации питания волонтеров на площадке необходимы продукты для чайного стола и вода", — рассказал Александр Рыков.

Поддержать фестиваль финансово можно по реквизитам, размещенным в группе "Том Сойер Фест — Новотроицкое" ВКонтакте. Также продолжается сбор средств на сайте фонда "Наследие".

Ждут организаторы и помощи волонтеров. Присоединиться к работам на объекте приглашают добровольцев из Тюмени, село Новотроицкое расположено в 120 км. Даже однодневный визит будет существенным вкладом в восстановлении дома. Приветствуется корпоративное волонтерство от организаций.

Специальных навыков от волонтеров не требуется, всему обучат на площадке. За работу на объекте можно получить волонтерские часы, регистрация появится на сайте dobro.ru. Участников фестиваля отметят благодарственными письмами.

Восстановление дома крестьянина Логинова реализуется в рамках проекта "Сибирская глубинка" при грантовой поддержке ПАО "Лукойл". Средства гранта пойдут на покупку пиломатериала, замену кровли, кирпич на кладку печи. Чтобы сложить печь, организаторы ищут профессионального печника.

Предложить свою помощь, уточнить график работ на объекте можно по телефону 8-950-487-20-82.

Напомним, в прошлом сезоне "Том Сойер Фест" восстановил в селе Новотроицкое дом 1924 года постройки по адресу ул. Советская, 18.

Влада Нерадовская