В Тюменской области проводят опрос среди деятелей культуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование, направленное на выявление основных проблем и запросов деятелей культуры при разработке и реализации творческих проектов, разработал департамент культуры Тюменской области. К участию в нем приглашают работников культуры, представителей креативных индустрий и волонтеров культуры.

"Достаточно ли в Тюменской области деятелей культуры, готовых к генерации новых креативных идей, насколько они осведомлены о грантовых конкурсах и с какими проблемами сталкиваются при реализации творческих проектов? Эти и другие вопросы вошли в опрос", - рассказали составители.

Свое мнение могут также высказать старшеклассники, студенты, работники муниципальных и государственных учреждений культуры, представители общественных организаций, бизнеса, самозанятые и фрилансеры.

Принять участие в опросе можно по ссылке до 22 июня.