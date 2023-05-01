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В Тюменской области проводят опрос среди деятелей культуры

Общество, 18:14 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование, направленное на выявление основных проблем и запросов деятелей культуры при разработке и реализации творческих проектов, разработал департамент культуры Тюменской области. К участию в нем приглашают работников культуры, представителей креативных индустрий и волонтеров культуры.

"Достаточно ли в Тюменской области деятелей культуры, готовых к генерации новых креативных идей, насколько они осведомлены о грантовых конкурсах и с какими проблемами сталкиваются при реализации творческих проектов? Эти и другие вопросы вошли в опрос", - рассказали составители.

Свое мнение могут также высказать старшеклассники, студенты, работники муниципальных и государственных учреждений культуры, представители общественных организаций, бизнеса, самозанятые и фрилансеры.

Принять участие в опросе можно по ссылке до 22 июня.

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# креативные индустрии , культура

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