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28-летняя мотоциклистка попала в ДТП с двумя автомобилями в Тюмени

Происшествия, 18:35 25 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием мотоциклистки произошла на ул. Республики, 92 в Тюмени 24 мая. 28-летняя девушка не справилась с управлением и задела припаркованные Toyota и Hyundai.

"Водительского удостоверения на управление мотоцикла она не имеет", — пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области. Девушка получила травму ноги.

Еще одно ДТП с "бесправником" произошло вчера в поселке Винзили. Там 16-летний подросток на мотоцикле не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть автомобиля "Валдай". У подростка травма ключицы. Как уточнили в ГИБДД, мотоцикл несовершеннолетнему купила мама.

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# ДТП , мотоциклисты

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