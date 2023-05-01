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Выпускники Тюменской области сдают ЕГЭ по химии, литературе и географии

Общество, 08:41 26 мая 2023

Минпросвещения России

Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Тюменской области, как и по всей России, начался со сдачи экзаменов по химии, литературе и географии.

Все экзамены пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, на едином государственном экзамене по географии будут использоваться актуальные карты с новыми регионами.

В Тюменской области ЕГЭ сдадут 11 тыс. 168 человек, из них 10 тыс. 715 человек - выпускники 2023 года.

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# ЕГЭ

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