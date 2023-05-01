Тюменский театр кукол подготовил спектакли для юных зрителей Ханты-Мансийска

| Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

Спектакль "Загадки природы" показали юным зрителям Ханты-Мансийска артисты Тюменского театра кукол. Постановка познакомила ребят с приметами времен года.

Постановку представили в культурно-досуговом центре "Октябрь" 25 мая. В ближайшие дни юные зрители могут увидеть спектакль "Не хочу быть собакой".

| Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

| Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

Выступление прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", которую запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов. Подробную программу проекта можно посмотреть на сайте.