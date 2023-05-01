  • 26 мая 202326.05.2023пятница
  • USD79,9841
    EUR85,8767
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменский театр кукол подготовил спектакли для юных зрителей Ханты-Мансийска

Общество, 14:35 26 мая 2023

официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

Спектакль "Загадки природы" показали юным зрителям Ханты-Мансийска артисты Тюменского театра кукол. Постановка познакомила ребят с приметами времен года.

Постановку представили в культурно-досуговом центре "Октябрь" 25 мая. В ближайшие дни юные зрители могут увидеть спектакль "Не хочу быть собакой".

официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте | Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ВКонтакте

Выступление прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", которую запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов. Подробную программу проекта можно посмотреть на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский театр кукол , Ханты-Мансийск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 26.05.2023Технологию цифровой валюты разработала компания из Тюмени для Гознака
15:13 26.05.2023Жителям Тюмени рассказали о лидерах молодежных сообществ региона через документальное кино
14:35 26.05.2023Тюменский театр кукол подготовил спектакли для юных зрителей Ханты-Мансийска
14:29 26.05.2023 Тюменские инспекторы мониторят реки и озера с помощью беспилотников