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В Тюмени подросток на прокатном самокате сбил первоклассницу

Происшествия, 19:55 26 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летний подросток на прокатном электросамокате сбил первоклассницу, возвращавшуюся из музыкальной школы, у дома #57 на ул. Ленина в Тюмени 26 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, восьмиклассник проехал на электросамокате по пешеходному переходу, выехал на тротуар. Там самокат наехал на ребенка.

У пострадавшей девочки диагностировали ушиб. Обстоятельства выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , электросамокат

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