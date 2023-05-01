В Тюмени подросток на прокатном самокате сбил первоклассницу

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летний подросток на прокатном электросамокате сбил первоклассницу, возвращавшуюся из музыкальной школы, у дома #57 на ул. Ленина в Тюмени 26 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, восьмиклассник проехал на электросамокате по пешеходному переходу, выехал на тротуар. Там самокат наехал на ребенка.

У пострадавшей девочки диагностировали ушиб. Обстоятельства выясняются.