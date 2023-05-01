"Морфология улиц" объявила шорт-лист участников проекта 2023 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шорт-лист участников "Морфологии улиц" 2023 года объявили организаторы проекта. В списке девять российских художников, в июле они приедут в Тюмень, чтобы создать на улицах города муралы, работы с вышивкой, витражами и звуковой инсталляцией.

Тема "Морфологии улиц" — "Сокращая дистанцию". Организаторы проекта паблик-арта планируют сделать упор на формат соучастия — несколько работ будут созданы вместе с жителями Тюмени. Зарегистрироваться на бесплатные лаборатории можно будет летом.

Уральская художница Ульяна Розина, в Тюмени она создаст уличную работу с вязанием и вышивкой, MV Picture из Санкт-Петербурга проведет в мультицентре "Контора пароходства" выставку, Виктория Нурисламова из Москвы на "Морфологии улиц" вместе с жителями города создаст уличное панно из модульных деталей на тему локальной идентичности.

Куратором проекта паблик-арта в 2023 году стала искусствовед-исследователь из Санкт-Петербурга Катя Михатова. В 2020 году она получила премию Сергея Курехина.