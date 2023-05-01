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За сутки в Тюменской области ликвидировано 14 природных пожаров

Происшествия, 11:05 27 мая 2023

ТГ-канал департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: ТГ-канал департамента лесного комплекса Тюменской области

14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки 26 мая, в том числе, три лесных пожара на площади 8 га и 11 ландшафтных пожаров на площади 244 га.

Тушением природных пожаров занимались 513 человек, использовалось 110 единиц техники, кроме того, работала авиация, были задействованы три вертолета, произведен 91 слив воды общим объемом 550 тонн.

Напоминаем, что в Тюменской области запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

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# ландшафтный пожар , пожароопасный сезон

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