Тюменец вынес из магазина куртку, футболку и шорты

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже из магазина спортивной одежды задержали в Тюмени сотрудники полиции. Сумма ущерба составила более 14 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился представитель магазина, расположенного в одном из торговых центров. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

Ранее судимого безработного тюменца 1986 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил, что в день преступления он пришел в магазин, выбрал куртку, футболку, шорты и, убедившись в отсутствии свидетелей, покинул торговый зал.

Похищенное он планировал оставить себе. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в два года лишения свободы.