Тобольские хирурги спасли женщину с осложнениями сердца после операции

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Тобольские врачи Областной больницы №3 спасли женщину с осложнениями сердца после операции. Жительницу с. Вагай в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу сотрудники центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба медучреждения.

В Тюмени женщина перенесла сложную операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование. После перенесённой операции на фоне возрастных изменений и хронических заболеваний у пациентки развился стерномедиастинит. Осложнение сопровождалось инфицированием раны и могло привести к инвалидности, а в половине случаев - к смерти. Тобольские врачи применили современный метод лечения раны отрицательным давлением с помощью узкоспециализированного высокотехнологичного оборудования.

Добавим, вакуумная терапия применяется врачами ОБ №3 уже несколько лет. Отрицательное давление помогает тщательно очистить поверхности раны и способствует заживлению кожных покровов. Также снижается риск повторного инфицирования и стимулируется местное кровообращение для скорейшей регенерации.