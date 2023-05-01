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Ишимский агрохолдинг работает над открытием международных логистических центров

Экономика, 11:41 29 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работу по открытию международных логистических центров ведет дочернее предприятие агрохолдинга "Юбилейный" - АО "АминоСиб". Компания изучает новые возможности экспорта с целью увеличения объемов и ведет обучение специалистов по направлению внешнеэкономической деятельности.

"Внутреннее и внешнее обучение лежит в основе нашей кадровой политики. Это не всегда узкопрофессиональные знания, часто – смежные области. Мы стремимся перенимать передовой опыт. Только так можно идти в ногу со временем и развиваться, поскольку наращивание экспорта для нас стратегически важно", - рассказал генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

Курс теории для специалистов ишимской компании ведет команда "Солоджи Эксперт", которая управляет экспортной деятельностью более 500 компаний в сфере АПК, промышленности и IT. Кроме того, она разрабатывает и реализует уникальные образовательно-акселерационные программы по интеграции крупных предприятий в международную коммерческую деятельность.

Добавим, АО "АминоСиб" поставляет продукцию глубокой переработки пшеницы на международные рынки с 2019 года. В 2022 году увеличило экспортные поставки продуктов глубокой переработки пшеницы в три раза. Во многом благодаря этому рост выручки составил 13,8 % (5,449 млрд рублей), а чистой прибыли – 19,5 % (1,1 млрд рублей), сообщает агрохолдинг "Юбилейный".

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# агрохолдинг Юбилейный

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