В районах Тюменской области пройдут ярмарки вакансий для подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка вакансий для трудоустройства несовершеннолетних с 14 до 18 лет в летний период пройдут в отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

1 июня подыскать работу можно будет в с. Юргинское, 2 июня - в с. Викулово, 5 июня - в п. Новоселезневно Казанского района, 21 июня в с. Исетском, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Ярмарка вакансий для трудоустройства инвалидов состоится 5 июня в с. Вагай, 9 июня - с. Викулово, 22 июня - с. Нижняя Тавда.

Также мероприятия по поиску работы пройдут 5 июня в с. Сорокино, 19 июня в р. п. Голышманово, 28 июня в Ялуторовске. Устроится на общественные работы в Тюмени можно будет 15 июня.

Те, кто испытывает трудности в поиске работы, могут прийти на ярмарку в с. Упорово 16 июня и 22 июня в с. Омутинское. Мини-ярмарка вакансий для стажировки выпускников состоится 23 июня в с. Упорово.

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