Открытки ручной работы раздадут юным тюменцам в День защиты детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытки ручной работы раздадут волонтеры штаба помощи #МыВместе юным тюменцам в День защиты детей, 1 июня.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Валентина Галдаева, раздавать карточки будут на городских площадях — на Цветном бульваре и у Дворца творчества и спорта "Пионер". Также их вручат ребятам, которых встретят на улицах Ленина и Челюскинцев.

"Будут раздавать открытки, нарисованные детьми и подростками в рамках школы подготовки помощников вожатых. Акция проводится, чтобы подарить улыбки, частичку хорошего настроения и доброты", — добавила Валентина Галдаева.

Заготовлено более 20 открыток. Все они уникальны, повторяющихся нет. На одной можно увидеть солнышко, на другой — животных с добрыми словами.

Инна Пахомова