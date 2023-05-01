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Открытки ручной работы раздадут юным тюменцам в День защиты детей

Общество, 16:38 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытки ручной работы раздадут волонтеры штаба помощи #МыВместе юным тюменцам в День защиты детей, 1 июня.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Валентина Галдаева, раздавать карточки будут на городских площадях — на Цветном бульваре и у Дворца творчества и спорта "Пионер". Также их вручат ребятам, которых встретят на улицах Ленина и Челюскинцев.

"Будут раздавать открытки, нарисованные детьми и подростками в рамках школы подготовки помощников вожатых. Акция проводится, чтобы подарить улыбки, частичку хорошего настроения и доброты", — добавила Валентина Галдаева.

Заготовлено более 20 открыток. Все они уникальны, повторяющихся нет. На одной можно увидеть солнышко, на другой — животных с добрыми словами.

Инна Пахомова

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# волонтеры , День защиты детей

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