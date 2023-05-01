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Из-за лихачества молодого водителя три автомобиля вылетели в кювет в Тюмени

Происшествия, 13:31 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя, устроившего на объездной дороге ДТП, в котором пострадала женщина, будут судить в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, утром 26 февраля 2023 года 25-летний тюменец за рулем Kia Rio устроил "шашечки" на автодороге по ул. Закалужской. Неосторожная езда привела к столкновению с попутными автомобилями Toyota и Kia Rio.

Все три автомобиля вылетели с дороги в кювет. В результате ДТП здоровью 54-летней пассажирки автомобиля Toyota причинен тяжкий вред.

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# ДТП , суд

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