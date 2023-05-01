Велокафе тобольского предпринимателя включат в туристический маршрут города

предоставлено Ольгой Майсейковой предоставлено Ольгой Майсейковой

Тобольский предприниматель Ольга Майсейкова откроет велокафе в сквере Семьи, любви и верности в 15 микрорайоне в июне. Объект включат в туристический маршрут города. Жители и гости Тобольска получат возможность проехаться на велосипеде с гидом и узнать о знаковых, исторических местах.

Как рассказала предприниматель в интервью корреспонденту "Тюменской линии", ее инвестиционный проект нашел поддержку в администрации города и в компании СИБУР. На градостроительном совете города проект велокафе утвердили. Ольга Майсейкова выиграла аукцион на установку нестационарного торгового объекта в сквере. Специалисты городской администрации помогают ей с подключением велокафе к сетям.

Руководство СИБУРа на реализацию проекта направило 30 % от заявленной суммы, всего сумма инвестиций составила около 3 млн рублей.

предоставлено Ольгой Майсейковой предоставлено Ольгой Майсейковой

"Я очень люблю Тобольск, рада видеть, как он развивается, становится более комфортным и красивым. Со своей стороны рада добавить частицу себя – реализовать проект отдыха, укрепления здоровья. Уверена, он будет интересен туристам", - сказала Ольга.

В пункте проката велосипедов тоболяки и гости города, помимо двухколесного транспорта, стаканчика кофе, смогут купить выпечку и шаурму.

Добавим, новое велокафе – второй объект предпринимателя. Первый был открыт в мкр Защитино по ул. Школьный проезд в 2021 году.

Анжела Лебедева