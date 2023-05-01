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Движение в обоих направлениях перекрыто на 287 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 18:45 29 мая 2023

скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях на 287 километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. На этом участке столкнулись два большегруза. Оба загорелись, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и заранее снижать скорость.

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# авария , Тюмень-Ханты-Мансийск

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