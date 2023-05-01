Владимир Якушев: Западная Сибирь и Урал остаются локомотивами отечественной экономики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Западная Сибирь и Урал остаются локомотивами отечественной экономики. Об этом заявил полпред президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с председателями Дум регионов Уральского федерального округа.

"Уже больше года наша страна испытывает жесткое санкционное давление. Наши западные недоброжелатели хотели сломать экономику России, ударить по уровню жизни россиян. Но ничего у них не вышло. Благодаря общим усилиям власти и бизнеса удалось устоять перед внешними вызовами, и, как отметил глава государства, выйти на тренд развития в рамках новой экономической модели", - подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред уточнил, что в начале 2023 года выход на траекторию роста в УФО ярко проявился в обрабатывающей промышленности. При этом перестройка экономики потребовала ускоренной модернизации и организации новых производств. Инвестиции, включая бюджетные, в основной капитал в прошлом году превысили показатель 2021 года на 10 %, сообщает полпредство.