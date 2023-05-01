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Беспилотники попали в два дома в Москве, пострадавших нет

Происшествия, 09:20 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет, - сказал собеседник агентства. - Беспилотник также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. Произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей. Пострадавших нет".

Также хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.

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# беспилотники

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