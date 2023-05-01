Тюменские волонтеры выхаживают сбитую на трассе лису
Самку лисы выхаживают тюменские волонтеры. Предположительно её сбила машина.
Волонтерам позвонили очевидцы, заметившие лису, лежащую на обочине трассы. 28 мая ей сделали операцию — у нее были перелом лапы и внутренние разрывы.
В АНО "Группа помощи животным "Солнышко" не первый раз занимаются помощью лесным обитателям. Ранее волонтеры выкупили у живодеров енотовидную собаку. "Вообще это уже вторая лисица, которой мы помогаем. Для нас нет разницы, какое это животное — мы стараемся спасти всех", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель группы помощи животным "Солнышко" Людмила Маковенко.
По ее словам, восстановление будет долгим — в лапе у лисы установлены спицы. Эти конструкции могут "стоять" в конечностях два месяца. Когда этот процесс завершится, животное планируют пристроить в зоопитомник.
Состояние лисицы стабильное. Сейчас она находится в ветеринарной клинике в Заречной части города. 30 мая она начала есть. Тюменцы могут передать для лисы говядину, курятину.
Инна Пахомова