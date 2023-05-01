Тюменские волонтеры выхаживают сбитую на трассе лису

| Фото: из сообщества "АНО Группа помощи животным "Солнышко" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АНО Группа помощи животным "Солнышко" г. Тюмень" во ВКонтакте

Самку лисы выхаживают тюменские волонтеры. Предположительно её сбила машина.

Волонтерам позвонили очевидцы, заметившие лису, лежащую на обочине трассы. 28 мая ей сделали операцию — у нее были перелом лапы и внутренние разрывы.

В АНО "Группа помощи животным "Солнышко" не первый раз занимаются помощью лесным обитателям. Ранее волонтеры выкупили у живодеров енотовидную собаку. "Вообще это уже вторая лисица, которой мы помогаем. Для нас нет разницы, какое это животное — мы стараемся спасти всех", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель группы помощи животным "Солнышко" Людмила Маковенко.

По ее словам, восстановление будет долгим — в лапе у лисы установлены спицы. Эти конструкции могут "стоять" в конечностях два месяца. Когда этот процесс завершится, животное планируют пристроить в зоопитомник.

Состояние лисицы стабильное. Сейчас она находится в ветеринарной клинике в Заречной части города. 30 мая она начала есть. Тюменцы могут передать для лисы говядину, курятину.

Инна Пахомова