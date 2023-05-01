Пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск находится в реанимации

| Фото: из Telegram-канала "Противопожарная служба ТО" | Фото: из Telegram-канала "Противопожарная служба ТО"

Пострадавший в аварии на 287 километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск водитель одного из большегрузов находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

"Вызов поступил в 17 часов 49 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 17 часов 55 минут. Медики констатировали смерть одного пациента. Одного пациента доставили в областную больницу №3. В настоящее время находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии", — сообщила она.

Напомним, 29 мая на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись два большегруза. На месте ДТП возник пожар. В его тушении пожарным помогали спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда. Также они транспортировали раненого к машине скорой помощи и деблокировали тело погибшего.

Инна Пахомова