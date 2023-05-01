Заводоуковский городской округ признан лидером конкуренции в регионе

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Заводоуковский городской округ признан лидером рейтинга конкуренции в Тюменской области. Благодарственное письмо губернатора Александра Моора получила глава Светлана Касенова.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем телеграм-канале.

"Все мы с детства слышали лозунг: "Конкуренция - двигатель торговли". Но это понятие гораздо шире. Современный мир так устроен, что без конкуренции невозможно представить ни одну отрасль хозяйствования. Состязаются между собой страны, регионы, города, которые и внутри себя должны создавать условия для здоровой конкурентной среды, а значит - условия для развития", - сказал Пантелеев.

В рейтинге конкуренции по итогам 2022 года второе место у Тюменского района. Прорывом года назван Казанский район, поднявшийся с 24 на 3 место. Данные муниципалитеты показали положительную динамику роста количества частных организаций и снижение числа нарушений антимонопольного законодательства.

По словам замгубернатора, Минэкономразвития России разрабатывает новые критерии и цифровые подходы к оценке развития конкуренции в субъектах РФ, которую транслируются на муниципальный уровень. "Уверен, что органы местного самоуправления будут "держать руку на пульсе" и своевременно включаться в решение новых задач", - подытожил Андрей Пантелеев.