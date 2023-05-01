Тюменский юнармеец одержал победу на всероссийском конкурсе

| Фото: центр «Аванпост» | Фото: центр «Аванпост»

Призером всероссийского конкурса "Лидеры Юнармии" стал воспитанник тюменского центра "Аванпост". Никита Кожухов занял третье место в номинации "Исследователь" в категории до 14 лет.

С февраля по март по всей стране выявляли ребят, которые смогут представить свой регион на всероссийском этапе в очном формате. Каждый из участников на региональном этапе оценивался по информационной карте и конкурсному заданию.

Экспертный совет конкурса проводил оценку материалов участников и уже после этого приглашал на онлайн-защиту проектов. Награждение победителей прошло в Москве в рамках форума "ЮНАРМИЯ - СемьЯ".