Тюменский "Проспект" победил в номинации "Современный танец" на Российской студвесне

| Фото: Театр танца "Проспект" во ВКонтакте | Фото: Театр танца "Проспект" во ВКонтакте

Тюменский театр танца "Проспект" стал лауреатами первой степени в номинации "Современный танец" на Российской студвесне, которая завершается в Перми 31 мая. Они представили на суд жюри номер "Жизнь на кончике кисти".

"Мы были рады представить делегацию Тюменской области и гордимся, что получили диплом. Зрители и другие участники нашей делегации поддерживали нас бурными аплодисментами. На обратной связи от экспертов мы услышали положительные отзывы о постановке, чему были рады", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" актриса театра "Проспект" Юлия Баева.

Она добавила, что номер "Жизнь на кончике кисти" является частью большого спектакля под названием "Кисти Ван Гога". На сцене актеры олицетворяют взаимодействие художника и его кисти, которой он создает великие работы.

Напомним, в 2022 году театр также победил, но с номером "Всякое действие рождает противодействие".

| Фото: скриншот видео с трансляции награждения Российской студвесны | Фото: скриншот видео с трансляции награждения Российской студвесны

Также тюменцы завоевали и другие награды. В оригинальном жанре в номинации "Цирковое искусство" лауреатом второй степени стала цирковая студия "Икар" с номером "С любимыми не расставайтесь". Специальный приз за функциональный реквизит забрала театральная компания "Имени тебя". У них был номер "Мое дерево". В направлении "Мода" за коллекцию "Ванюша" спецприз за новаторство в прочтении национальной айдентики получили Инна Стричихина и Анна Самсонова.

В направлении "Театральное" Максим Макаров представил номер "Монолог вожатого". В результате он стал лауреатом третьей степени. Спецприз в "Медиа" за самый смелый эксперимент с форматами получает Максим Артикула в номинации "Аудиоподкаст". Тюменка Александра Касьянова забирает вторую степень в номинации "Публикация". Второе место также занимает Владимир Говоруха, но уже в направлении "Видеорепортаж". Марию Борисову наградили в направлении "Арт" дипломом второй степени. Она стала призером в номинации "Моушен-дизайн".

Полный список победителей и призеров опубликован в Telegram-канале "72 причины для творчества".

Обладателей Гран-при объявят в этот же день на церемонии закрытия с 18 до 21 часа. Трансляцию можно посмотреть в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

Напомним, 98 студентов Тюменской области из пяти учебных заведений выступили на Российской студенческой весне, которая проходила с 26 по 31 мая.

Виктория Макарова