Мероприятие #ТрассыБезДТП проводят автоинспекторы на федеральных дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие #ТрассыБезДТП проходит на федеральных автодорогах региона. Вместе с представителями дорожных служб, медицинскими работниками, руководителями муниципалитетов полицейские объясняют водителям опасность превышения скорости, маневров обгона и выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

С начала 2023 года 107 ДТП произошло на федеральных трассах Тюменской области. В авариях погибли 28 человек, 173 человека получили травмы.

Значительный рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск произошла 41 авария, погибли 15 человек. Каждое седьмое ДТП в регионе происходит по вине водителей транзитного транспорта – 112 ДТП, 14 человек погибли, 148 ранены.