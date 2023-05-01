Тело девушки достали из Туры в Тюмени

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Тело девушки, которая упала с моста на улице Челюскинцев в Тюмени утром 30 мая, достали из Туры водолазы 31 мая. Водолазные работы прекращены, сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Напомним, сообщение о том, что с моста по ул. Челюскинцев в Туру упали два человека, поступило спасателям от очевидцев в 7 часов 9 минут. На место вызова прибыли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования и инспекторы ГИМС. Тело молодого человека достали из реки в этот же день.